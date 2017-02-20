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https://sport.mail.ru/news/athletics/28841738/
20 февраля 2017, 22:49 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Холмогоров и Улога победили в беге на 800 м на ЧР по легкой атлетике в помещении

Константин Холмогоров и Светлана Улога одержали победы в забегах у мужчин и женщин соответственно на дистанции 800 метров на чемпионате России по легкой атлетике в помещении.

Холмогоров победил с результатом 1 минута 47,56 секунды. Вторым стал Николай Вербицкий (1.48,22), третьим — Алексей Бутранов (1.48,55).

Улога стала лучшей с результатом 2 минуты 2,53 секунды. Второй стала Елена Котульская (2.02,60), третьей — Александра Гуляева (2.02,88).
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