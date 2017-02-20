Георгий Горохов победил на ЧР по легкой атлетике в помещении в прыжках с шестом

Горохов стал первым с результатом 5,70 м, выполнив норматив для участия в чемпионате мира-2017. Вторым стал Иван Гертлейн (5,60), третьим — Дмитрий Желябин (5,50).

В прыжках в высоту победу одержал Иван Ухов (лучший результат — 232 см), вторым стал Данил Лысенко (230), третьим — Никита Анищенков (230). Все спортсмены выполнили норматив для ЧМ-2017.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны комиссии WADA.

На данный момент россияне имеют возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.