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https://sport.mail.ru/news/athletics/28841595/
20 февраля 2017, 22:23 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Георгий Горохов победил на ЧР по легкой атлетике в помещении в прыжках с шестом

Гергий Горохов победил на чемпионате России по легкой атлетике в помещении в прыжках с шестом.

Горохов стал первым с результатом 5,70 м, выполнив норматив для участия в чемпионате мира-2017. Вторым стал Иван Гертлейн (5,60), третьим — Дмитрий Желябин (5,50).

В прыжках в высоту победу одержал Иван Ухов (лучший результат — 232 см), вторым стал Данил Лысенко (230), третьим — Никита Анищенков (230). Все спортсмены выполнили норматив для ЧМ-2017.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны комиссии WADA.

На данный момент россияне имеют возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.
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