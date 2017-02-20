Елена Соколова победила в прыжках в длину на ЧР по легкой атлетике в помещении

Лучший результат Соколовой — 6,46 метра. Второй стала Марина Бучельникова (6,44), третьей — Екатерина Халютина (6,36).

В толкании ядра у мужчин победу одержал Максим Афонин с результатом 21,09 м, вторым стал Александр Лесной (20,8). Оба спортсмена выполнили норматив для участия в чемпионате мира-2017 (20,50). Третье место занял Константин Лядусов (19,88).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года временно отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны комиссии WADA. На данный момент россияне имеют возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.