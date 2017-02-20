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20 февраля 2017, 21:06 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Адамс назвал жестокой ситуацию, в которой находятся легкоатлеты России накануне ЧЕ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 2014 года в тройном прыжке Люкман Адамс, сумевший на зимнем чемпионате России превысить лучший результат сезона в мире, назвал жестокой ситуацию, с которой столкнулись российские легкоатлеты, до сих пор не получившие от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ответа на поданные заявки. Об этом сообщил журналистам Адамс.

Пока возможность выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде имеет только прыгунья в высоту Дарья Клишина. Увеличить
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Российскому спортсмену удалось прыгнуть на 17 метров 20 сантиметров и на один сантиметр улучшить результат ямайского прыгуна Клайва Пуллена (17,19). «Так получилось, что этот чемпионат России является сейчас главным стартом зимнего сезона и нам приходится на этом турнире выкладываться по полной. До сегодняшнего старта у меня не очень хорошо получалось, но этим результатом я доволен», — отметил Адамс.

Спортсмен назвал жестокой ситуацию, в которой находятся российские спортсмены, до сих пор не получившие ответа от IAAF на свои индивидуальные заявки. «Нам остается просто работать, тренироваться и ждать лучшего. Но если меня допустят до чемпионата Европы, то у меня есть резерв. Хотя многое будет зависеть от эмоций и общего состояния», — подытожил легкоатлет.

Российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и при выполнении критериев IAAF. Пока возможность выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде имеет только прыгунья в высоту Дарья Клишина.

Зимний чемпионат Европы в Белграде пройдет с 3 по 5 марта.
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Новости Легкой атлетики

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