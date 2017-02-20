Адамс назвал жестокой ситуацию, в которой находятся легкоатлеты России накануне ЧЕ
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 2014 года в тройном прыжке Люкман Адамс, сумевший на зимнем чемпионате России превысить лучший результат сезона в мире, назвал жестокой ситуацию, с которой столкнулись российские легкоатлеты, до сих пор не получившие от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) ответа на поданные заявки. Об этом сообщил журналистам Адамс.
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Российскому спортсмену удалось прыгнуть на 17 метров 20 сантиметров и на один сантиметр улучшить результат ямайского прыгуна Клайва Пуллена (17,19). «Так получилось, что этот чемпионат России является сейчас главным стартом зимнего сезона и нам приходится на этом турнире выкладываться по полной. До сегодняшнего старта у меня не очень хорошо получалось, но этим результатом я доволен», — отметил Адамс.
Спортсмен назвал жестокой ситуацию, в которой находятся российские спортсмены, до сих пор не получившие ответа от IAAF на свои индивидуальные заявки. «Нам остается просто работать, тренироваться и ждать лучшего. Но если меня допустят до чемпионата Европы, то у меня есть резерв. Хотя многое будет зависеть от эмоций и общего состояния», — подытожил легкоатлет.
Российские легкоатлеты могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и при выполнении критериев IAAF. Пока возможность выступить на зимнем чемпионате Европы в Белграде имеет только прыгунья в высоту Дарья Клишина.
Зимний чемпионат Европы в Белграде пройдет с 3 по 5 марта.
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