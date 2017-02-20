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20 февраля 2017, 19:31 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Чемпиона мира в тройном прыжке Адамс превысил лучший результат сезона в мире на зимнем ЧР

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира 2014 года в тройном прыжке Люкман Адамс на зимнем чемпионате России превысил лучший результат сезона в мире — 17 метров 20 сантиметров. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Российскому спортсмену удалось на один сантиметр улучшить результат ямайского прыгуна Клайва Пуллена. Увеличить
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Российскому спортсмену удалось на один сантиметр улучшить результат ямайского прыгуна Клайва Пуллена (17,19).
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Новости Легкой атлетики

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