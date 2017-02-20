Толкательнице ядра Соловьевой было важно защитить титул чемпионки России

Соловьева в понедельник одержала победу с результатом 17,85 м. Спортсменка в прошлом году выиграла и зимний, и летний чемпионаты России.

«Результат хороший, на такой я и рассчитывала. Думала, 17,80−18 метров будет нормально. Готова и на лучший результат, но такие технические проблемы вылезли — колено вроде восстановилось, но техника развалилась, потому что полтора месяца не толкала. Но на чемпионате России все сложилось хорошо. Мне было важно защитить чемпионский титул. Проще его отобрать, чем удержать. Девочки тоже были готовы толкать далеко. Все решили первые попытки», — сказала Соловьева.

По словам легкоатлетки, она не собирается отдыхать после чемпионата. «Отдыхать не буду после сезона. Недельку поработаю в среднем режиме — вдруг нас куда-то пустят. А потом начну готовиться к летнему сезону, он начнется рано — уже в апреле. Зимний сезон вообще никакой был — всего два старта, это несерьезно. Поэтому не сказать, что я сильно устала», — призналась Соловьева.

«Летом хотелось бы добавить к результату прошлого сезона — у меня было 18,50 м. Если обойдется без травм, это мне по силам, если зимой без особой подготовки я толкнула 17,85 м», — добавила толкательница ядра.