Легкоатлетка Наталья Антюх вернула медаль Олимпиады-2012

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Об этом ТАСС сообщила антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

Помимо Антюх и Кривошапки, за российскую команду в эстафете выступали Юлия Гущина и Татьяна Фирова, а также Анастасия Капачинская и Наталья Назарова (бежали в полуфинале).

По итогам перепроверки проб с Олимпиады-2012 сборная России лишилась семи наград (четырех — в легкоатлетических дисциплинах). Помимо женской команды в эстафете 4×400 м, медалей лишены Юлия Зарипова (золото в беге на 3000 м с препятствиями), Евгения Колодко (серебро в толкании ядра), Татьяна Лысенко (золото в метании молота).