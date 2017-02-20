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https://sport.mail.ru/news/athletics/28840164/
20 февраля 2017, 18:30 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Наталья Антюх вернула медаль Олимпиады-2012

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Наталья Антюх вернула серебряную медаль Олимпиады 2012 года, завоеванную в эстафете 4Х400 метров, результат которой был аннулирован Международным олимпийским комитетом (МОК) после обнаружения допинга в пробе Антонины Кривошапки.

По итогам перепроверки проб с Олимпиады-2012 сборная России лишилась семи наград. Увеличить
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Об этом ТАСС сообщила антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

Помимо Антюх и Кривошапки, за российскую команду в эстафете выступали Юлия Гущина и Татьяна Фирова, а также Анастасия Капачинская и Наталья Назарова (бежали в полуфинале).

По итогам перепроверки проб с Олимпиады-2012 сборная России лишилась семи наград (четырех — в легкоатлетических дисциплинах). Помимо женской команды в эстафете 4×400 м, медалей лишены Юлия Зарипова (золото в беге на 3000 м с препятствиями), Евгения Колодко (серебро в толкании ядра), Татьяна Лысенко (золото в метании молота).
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