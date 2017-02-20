Российская бегунья Федорива-Шпаер вернула золотую медаль Олимпиады-2008 в Пекине

Ранее ВФЛА напомнила уличенным в различных нарушениях спортсменам и тренерам о необходимости вернуть медали и призовые деньги в рамках соответствия критериям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). За нарушение антидопинговых правил у российских спортсменов в общей сложности были отобраны 25 медалей Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Ранее бегун Антон Кокорин выполнил требование Международного олимпийского комитета и вернул бронзовую медаль Игр-2008 в эстафете 4×400 м.

«На данный момент медаль вернула Александра Федорива-Шпаер, участница эстафеты Олимпиады в Пекине 4 по 100 метров. Та же ситуация, что и с Антоном Кокориным. Она сама не нарушала антидопинговые правила, по крайней мере, по итогам перепроверки. Тем не менее, решила вернуть медаль. Мы высоко ценим ее поступок. Надеемся, что другие спортсмены последуют ее примеру», — сказала Иконникова по телефону.

«Ждем, что и Наталья Антюх вернет. У многих спортсменов есть такие намерения, это уже хорошо. Мы общаемся с ними по этому вопросу, положительная тенденция есть», — добавила собеседница агентства.

Федорива выиграла эстафету на Играх-2008 вместе с Евгенией Поляковой, Юлией Гущиной и Юлией Чермошанской, в пробе которой впоследствии были обнаружены следы стенозолола и дегидрохлорметилтестостерона (туринабола), после чего результат россиянок был аннулирован.