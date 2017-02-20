Российская бегунья Федорива-Шпаер вернула золотую медаль Олимпиады-2008 в Пекине
МОСКВА, 20 фев —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Российская легкоатлетка Александра Федорива-Шпаер вернула золотую медаль Олимпиады 2008 года в Пекине, завоеванную в эстафете 4 по 100 метров, сообщила агентству «Р-Спорт» антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.
Ранее ВФЛА напомнила уличенным в различных нарушениях спортсменам и тренерам о необходимости вернуть медали и призовые деньги в рамках соответствия критериям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). За нарушение антидопинговых правил у российских спортсменов в общей сложности были отобраны 25 медалей Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Ранее бегун Антон Кокорин выполнил требование Международного олимпийского комитета и вернул бронзовую медаль Игр-2008 в эстафете 4×400 м.
«На данный момент медаль вернула Александра
«Ждем, что и Наталья Антюх вернет. У многих спортсменов есть такие намерения, это уже хорошо. Мы общаемся с ними по этому вопросу, положительная тенденция есть», — добавила собеседница агентства.
Федорива выиграла эстафету на Играх-2008 вместе с Евгенией Поляковой, Юлией Гущиной и Юлией Чермошанской, в пробе которой впоследствии были обнаружены следы стенозолола и дегидрохлорметилтестостерона (туринабола), после чего результат россиянок был аннулирован.
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