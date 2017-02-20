Легкоатлетка Федорива вернула олимпийскую медаль
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская бегунья Александра Федорива вернула золотую медаль Олимпийских игр 2008 года, завоеванную в эстафете 4×100 м, результаты которой были аннулированы Международным олимпийским комитетом (МОК)
из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской. Об этом ТАСС сообщила антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Представитель ВФЛА добавила, что другая российская легкоатлетка Наталья Антюх собирается вернуть серебряную награду Олимпиады-2012, завоеванную в эстафете 4Х400 метров, позже в понедельник.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter