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20 февраля 2017, 15:54 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Федорива вернула олимпийскую медаль

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская бегунья Александра Федорива вернула золотую медаль Олимпийских игр 2008 года, завоеванную в эстафете 4×100 м, результаты которой были аннулированы Международным олимпийским комитетом (МОК) из-за положительной допинг-пробы Юлии Чермошанской. Об этом ТАСС сообщила антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

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Представитель ВФЛА добавила, что другая российская легкоатлетка Наталья Антюх собирается вернуть серебряную награду Олимпиады-2012, завоеванную в эстафете 4Х400 метров, позже в понедельник.
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Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв прокомментировал публикацию Daily Mail о том, что экс-министр спорта России Виталий Мутко в 2013 году приказал метательнице диска Дарье Пищальниковой закрыть глаза на известную ей информацию по поводу государственной поддержки допинговой системы в России. Пищальникова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде — 2012 в Лондоне, но затем сдала положительный тест на допинг во второй раз в карьере. Она обратилась с письмами в ВАДА и IAAF, в которых сообщала, что к допинговой системе в России среди прочих причастен и Балахничёв. После этого состоялась встреча Дарьи с Мутко, в ходе которой тот убедил спортсменку отозвать жалобу.
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