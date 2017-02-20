Легкоатлетка Федорива вернула олимпийскую медаль

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв прокомментировал публикацию Daily Mail о том, что экс-министр спорта России Виталий Мутко в 2013 году приказал метательнице диска Дарье Пищальниковой закрыть глаза на известную ей информацию по поводу государственной поддержки допинговой системы в России. Пищальникова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде — 2012 в Лондоне, но затем сдала положительный тест на допинг во второй раз в карьере. Она обратилась с письмами в ВАДА и IAAF, в которых сообщала, что к допинговой системе в России среди прочих причастен и Балахничёв. После этого состоялась встреча Дарьи с Мутко, в ходе которой тот убедил спортсменку отозвать жалобу.