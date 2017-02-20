Прием заявок для участия в зимнем ЧЕ по легкой атлетике завершится 23 февраля

Очередной чемпионат Европы в помещении пройдет в Белграде с 3 по 5 марта. На данный момент право выступить на нем из представителей сборной России имеет только прыгунья в длину Дарья Клишина. Несколько десятков российских легкоатлетов подали индивидуальные заявки для участия в этом турнире, однако Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) пока не дала ответа на них.

«Прием заявок закрывается 23 февраля, — отметил Бутов. — Но если в период с 23 по 26 февраля кто-то из спортсменов сумеет выполнить нормативы, то национальная федерация вправе его дозаявить. После 26 февраля такой возможности уже не будет».

В последний раз зимний чемпионат Европы по легкой атлетике проходил в марте 2015 года в Праге. Тогда сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав шесть золотых и две серебряных награды. Вторыми стали французы (3−1−1), третьими — представители Великобритании (2−4−3).