Легкоатлетки Саладуха и Повх стали чемпионками Украины

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В первый день соревнований порадовали хорошими результатами молодежи мастера по прыжкам с шестом. В противостоянии мужчин победу уверенно одержал 19-летний броварчанин Владислав Малыхин — 5 м 40 см. Попытался Владислав штурмовать в этот день и 5.61, но пока они ему не покорились. У женщин 21-летняя харьковчанка Марина Килипко, уже в ранге чемпионки Украины, взяла 4.30, 4.40 и 4.50. Установить новый рекорд Украины для помещений — 4.60 — ей пока не удалось.

Самым насыщенным на события в манеже СУМГУ был второй день чемпионата Украины. В очередной раз в этом сезоне порадовала быстрыми секундами на дистанции 60 метров запорожанка Олеся Повх. 7,15, и преимущество в 25 сотіх над донетчанкой Викторией Кащеевой, которая финишировала второй и также сумела уложиться в норматив ЕА на Белград-2017 (он составляет 7,42).

На мужской 60-метровке довольно неожиданно сумел ворваться на пьедестал почета 19-летний Александр Соколов из Николаева (6,81), который на одну сотую опередил опытных Игоря Бодрова и Сергея Смелика, а на три сотые — Виталия Коржа. Уступил Александр лишь сумчанину Владимиру Супруну (6,75) и Роману Кравцову из Запорожья (6,80).

В барьерном спринте у женщин в очередной раз в этом сезоне не знала равных представительница Киевщины Анна Плотіцина — 8,03.

Отметим на этом чемпионате выступление юной многоборки Алины Шух из Броваров. Алина соревновалась в четырех отдельных видах, и по результатам выступлений в двух из них сумела подняться на пьедестал почета — стала третьей в прыжках в длину (6.07) и победила в молодежном первенстве в толкании ядра (13.60).

Украшением соревнований стал спор высотниц, где на три места в сборной претендовали сразу четыре спортсменки. Четвертой «лишней» стала киевлянка Ирина Геращенко, которой покорились лишь 1.86. Второе место с результатом 1.89 разделили подруга Ирины Юлия Левченко и Юлия Чумаченко из Николаева. А победила, ни разу не сбив планки, еще одна представительница Николаева Оксана Окунева — 1.94. При том, что это был первый старт в сезоне для Оксаны.

В прыжках в длину в очередной раз в этом сезоне подтвердила свой норматив на чемпионат Европы Марина Бех из Хмельницкого, которая с каждой попыткой наращивала преимущество над соперницами и в итоге выиграла с результатом 6.64.

Ну, а финальным аккордом чемпионата Украины стали соревнования женщин по тройному прыжку. Здесь бронзовая призерка Лондона-2012 Ольга Саладуха из Донецкой области не имела себе равных и праздновала победу с результатом 14.02.