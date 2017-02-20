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20 февраля 2017, 12:56 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Балахничёв: Письмо может привести к печальным последствиям для Пищальниковой

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв прокомментировал публикацию Daily Mail о том, что экс-министр спорта России Виталий Мутко в 2013 году приказал метательнице диска Дарье Пищальниковой закрыть глаза на известную ей информацию по поводу государственной поддержки допинговой системы в России. Пищальникова завоевала серебряную медаль на Олимпиаде — 2012 в Лондоне, но затем сдала положительный тест на допинг во второй раз в карьере. Она обратилась с письмами в ВАДА и IAAF, в которых сообщала, что к допинговой системе в России среди прочих причастен и Балахничёв. После этого состоялась встреча Дарьи с Мутко, в ходе которой тот убедил спортсменку отозвать жалобу.

«Не понимаю, почему Пищальникова в письме упоминает моё имя. Я не был связан с ней по своей работе, встречался с Пищальниковой только на соревнованиях. Не понимаю, как президент может манипулировать спортсменами и заставлять принимать допинг.

Я очень опечален. Люди, которые по определению не являются честными людьми, становятся информаторами. Хочу им напомнить, что существует такое понятие, как судебная ответственность за дачу ложных показаний. Это письмо может привести к печальным последствиям для Пищальниковой.
Буду ли я подавать в суд? Мне только не хватало с ней судиться. Тем более в России, как правило, не рассматривают и не принимают иски о клевете», — сказал Балахничёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.
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