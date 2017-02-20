Балахничёв: Письмо может привести к печальным последствиям для Пищальниковой

«Не понимаю, почему Пищальникова в письме упоминает моё имя. Я не был связан с ней по своей работе, встречался с Пищальниковой только на соревнованиях. Не понимаю, как президент может манипулировать спортсменами и заставлять принимать допинг.



Я очень опечален. Люди, которые по определению не являются честными людьми, становятся информаторами. Хочу им напомнить, что существует такое понятие, как судебная ответственность за дачу ложных показаний. Это письмо может привести к печальным последствиям для Пищальниковой.

Буду ли я подавать в суд? Мне только не хватало с ней судиться. Тем более в России, как правило, не рассматривают и не принимают иски о клевете», — сказал Балахничёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.