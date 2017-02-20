Лучшими легкоатлетами чемпионата Беларуси признаны Алексей Ничипор и Кристина Тимановская

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В могилевском спорткомплексе «Олимпиец» Алексей Ничипор выиграл соревнования с результатом 19 м 97 см, который он показал в третьей попытке. Еще дважды снаряд улетал за 19 м, но превзойти собственное достижение атлет не смог. 20-летняя бегунья Кристина Тимановская победила сразу на двух дистанциях: 60 м (7,21 сек.) и 200 м (23,66 сек.), дважды установив личный рекорд.

В командном зачете победу одержали атлеты Брестской области — 332 очка. Гродненская область на втором месте — 260,5 очка. Замкнули тройку призеров представители Могилевской области — 237,5 очка.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в закрытых помещениях является важным этапом подготовки к континентальному форуму, который с 3 по 5 марта пройдет в Белграде. Тренерский штаб национальной сборной Беларуси в ближайшее время объявит состав, который поедет в столицу Сербии.