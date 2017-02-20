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20 февраля 2017, 12:59 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Лучшими легкоатлетами чемпионата Беларуси признаны Алексей Ничипор и Кристина Тимановская

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Толкатель ядра Алексей Ничипор и бегунья Кристина Тимановская признаны лучшими спортсменами чемпионата Беларуси по легкой атлетике в закрытых помещениях на призы газеты «Спортивная панорама», сообщает корреспондент БЕЛТА.

20 февраля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. Толкатель ядра Алексей <span class=error>Ничипор</span> и бегунья Кристина <span class=error>Тимановская</span> признаны лучшими спортсменами чемпионата <span class=error>Беларуси</span> по легкой атлетике в закрытых помещениях на призы газеты Спортивная панорама сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В могилевском спорткомплексе «Олимпиец» Алексей Ничипор выиграл соревнования с результатом 19 м 97 см, который он показал в третьей попытке. Еще дважды снаряд улетал за 19 м, но превзойти собственное достижение атлет не смог. 20-летняя бегунья Кристина Тимановская победила сразу на двух дистанциях: 60 м (7,21 сек.) и 200 м (23,66 сек.), дважды установив личный рекорд.

В командном зачете победу одержали атлеты Брестской области — 332 очка. Гродненская область на втором месте — 260,5 очка. Замкнули тройку призеров представители Могилевской области — 237,5 очка.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике в закрытых помещениях является важным этапом подготовки к континентальному форуму, который с 3 по 5 марта пройдет в Белграде. Тренерский штаб национальной сборной Беларуси в ближайшее время объявит состав, который поедет в столицу Сербии.

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