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20 февраля 2017, 11:23 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Сидорова победила в прыжках с шестом на зимнем чемпионате России в Москве

В Москве стартовал зимний чемпионат России по лёгкой атлетике.

В беге на 60 м победили Руслан Перестюк и Виктория Вручинская. На дистанции 3000 м лучшими стали Владимир Никитин и Елена Коробкина. В прыжках с шестом первенствовала Анжелика Сидорова.

Лёгкая атлетика. Зимний чемпионат России. Москва
Мужчины. 60 м
1. Руслан Перестюк — 6,66.
2. Дмитрий Лопин — 6,72.
3. Игорь Образцов — 6,73.

3000 м
1. Владимир Никитин — 7.54,75.
2. Анатолий Рыбаков — 7.58,32.
3. Алексей Попов — 7.58,95.

Женщины. 60 м
1. Виктория Вручинская — 7,40.
2. Кристина Хорошева — 7,42.
3. Анастасия Григорьева — 7,45.

3000 м
1. Елена Коробкина — 8.59,34.
2. Екатерина Ишова — 8.59,84.
3. Анна Ильина — 9.00,73.

Шест
1. Анжелика Сидорова — 4,70.
2. Ольга Муллина — 4,60.
3. Ангелина Краснова — 4,50.
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