Сидорова победила в прыжках с шестом на зимнем чемпионате России в Москве

В беге на 60 м победили Руслан Перестюк и Виктория Вручинская. На дистанции 3000 м лучшими стали Владимир Никитин и Елена Коробкина. В прыжках с шестом первенствовала Анжелика Сидорова.



Лёгкая атлетика. Зимний чемпионат России. Москва

Мужчины. 60 м

1. Руслан Перестюк — 6,66.

2. Дмитрий Лопин — 6,72.

3. Игорь Образцов — 6,73.



3000 м

1. Владимир Никитин — 7.54,75.

2. Анатолий Рыбаков — 7.58,32.

3. Алексей Попов — 7.58,95.

Женщины. 60 м

1. Виктория Вручинская — 7,40.

2. Кристина Хорошева — 7,42.

3. Анастасия Григорьева — 7,45.



3000 м

1. Елена Коробкина — 8.59,34.

2. Екатерина Ишова — 8.59,84.

3. Анна Ильина — 9.00,73.



Шест

1. Анжелика Сидорова — 4,70.

2. Ольга Муллина — 4,60.

3. Ангелина Краснова — 4,50.