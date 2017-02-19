Шляхтин: завершивший карьеру российский прыгун в высоту Шустов вошел в президиум IAAF

В воскресенье в Москве в рамках первого дня чемпионата России в помещении состоялись проводы 32-летнего Шустова, в активе которого также бронза чемпионата Европы в помещении 2011 года. Он также входит в президиум ВФЛА.

«Шустов вошел в президиум IAAF», — сказал Шляхтин журналистам.