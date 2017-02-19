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19 февраля 2017, 17:51 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Почти все дисквалифицированные российские ходоки вернули медали

Почти все российские ходоки, которые ранее нарушили антидопинговые правила, вернули завоеванные медали, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский.

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) напомнила уличенным в различных нарушениях спортсменам и тренерам о необходимости вернуть медали и призовые деньги в рамках соответствия критериям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). За нарушение антидопинговых правил у российских спортсменов в общей сложности были отобраны 25 медалей Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

«Насколько мне известно, почти все ходоки медали вернули. Маше Абакумовой (метание копья) и Анне Чичеровой (прыжки в высоту), к примеру, пока рано возвращать медали, потому что идут разбирательства (в CAS). Как только они закончатся, все ребята вернут медали. Я думаю, проблем не будет», — сказал Борзаковский.
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