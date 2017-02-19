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19 февраля 2017, 17:07 | Летние: Легкая атлетика | Telegraf.com.ua

Умерла легендарная украинская чемпионка Олимпиады-1980

Олимпийская чемпионка 1980 года в беге на 800 метров и экс-рекордсменка мира Надежда Олизаренко скончалась в субботу на 64-м году жизни, сообщается на официальном сайте Федерации легкой атлетики Украины.

В возрасте 63 лет ушла из жизни легендарная украинская легкоатлетка чемпионка Олимпиады 1980 года Надежда Олизаренко. Увеличить
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Причиной смерти стали последствия бокового амиотрофического склероза, который диагностировали у Надежды Федоровны в декабре 2015 года. Прощание со спортсменкой состоится 21 февраля в гарнизонном Доме офицеров в Одессе.

На Олимпийских играх в Москве Олизаренко, кроме золота на 800-метровке, завоевала бронзу в беге на 1500 метров. Московский результат Надежды Олизаренко на 800 м до сих пор остается вторым лучшим в истории этой дисциплины — он был улучшен только действующей рекордсменкой мира Ярмилой Кратохвиловой в 1983 году.

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