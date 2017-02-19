Умерла легендарная украинская чемпионка Олимпиады-1980

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Причиной смерти стали последствия бокового амиотрофического склероза, который диагностировали у Надежды Федоровны в декабре 2015 года. Прощание со спортсменкой состоится 21 февраля в гарнизонном Доме офицеров в Одессе.

На Олимпийских играх в Москве Олизаренко, кроме золота на 800-метровке, завоевала бронзу в беге на 1500 метров. Московский результат Надежды Олизаренко на 800 м до сих пор остается вторым лучшим в истории этой дисциплины — он был улучшен только действующей рекордсменкой мира Ярмилой Кратохвиловой в 1983 году.