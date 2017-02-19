Антюх и Шустов попрощались со спортом на зимнем ЧР по легкой атлетике

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Спортсмены поблагодарили тренеров и пожелали удачи и побед всем своим коллегам.

На церемонии прощания выступил глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

«Я хочу, чтобы вы нашли себя в новой жизни. Удачи и успехов» — сказал Шляхтин.

В активе Антюх есть также серебро Олимпиады 2004 года в Афинах в эстафете 4×400 метров, а также бронза тех же соревнований, завоеванная на 400-метровке. 35-летняя спортсменка также имеет по две золотых медали летних и зимних чемпионатов мира, полученных за победы в составе эстафетных команд в беге 4×400 метров.

В 2017 году решением МОК Антюх была лишена серебряной награды Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4×400 м из-за дисквалификации российской команды после обнаружения в пробах Антонины Кривошапки допинга.

32-летний Шустов, который также является бронзовым призером зимнего чемпионата Европы 2011 года в Париже, в январе 2016 года баллотировался на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Победу тогда одержал действующий глава ВФЛА Шляхтин.