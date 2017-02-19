Бегунья Полякова готова вернуть золото Игр-2008, если ее об этом попросят

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Международный олимпийский комитет в августе 2016 года принял решение аннулировать результат женской команды России, показанный на Олимпийских играх 2008 года в эстафете 4×100 м, после обнаружения в пробах Юлии Чермошанской станозолола и туринабола. Вместе с Чермошанской и Поляковой в составе российской команды были Юлия Гущина и Александра Федорива.

«Я верну медаль, как только меня об этом попросят», — сказала Полякова.

Ранее о своем намерении вернуть золотую медаль ОИ-2008 объявила Федорива.