Антюх вернула медаль Игр-2012 после дисквалификации команды за допинг у Кривошапки
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Победительница Олимпийских игр 2012 года в беге на 400 метров с барьерами Наталья Антюх вернула серебряную медаль эстафеты 4×400 м, результат которой был аннулирован Международным олимпийским комитетом после обнаружения допинга в пробе другой представительницы России, Антонины Кривошапки.
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Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, это произошло в воскресенье во время торжественной церемонии открытия зимнего чемпионата России в московском ЛФК ЦСКА, на котором также пройдут проводы из большого спорта самой спортсменки и чемпиона Европы 2010 года в прыжках в высоту Александра Шустова.
Помимо Антюх и Кривошапки, за российскую команду в эстафете выступали Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Антонина Кривошапка, а также Анастасия Капачинская и Наталья Назарова (в полуфинале).
По итогам перепроверки проб с Олимпиады-2012 сборная России лишилась семи наград, из них четыре медали в легкоатлетических видах. Помимо женской команды в эстафете 4×400 м, медалей лишены: Юлия Зарипова — золота в беге на 3000 м с препятствиями, толкательница ядра Евгения Колодко — серебряной награды, Татьяна Лысенко — золота в метании молота.
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