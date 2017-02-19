Антюх вернула медаль Игр-2012 после дисквалификации команды за допинг у Кривошапки

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Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, это произошло в воскресенье во время торжественной церемонии открытия зимнего чемпионата России в московском ЛФК ЦСКА, на котором также пройдут проводы из большого спорта самой спортсменки и чемпиона Европы 2010 года в прыжках в высоту Александра Шустова.

Помимо Антюх и Кривошапки, за российскую команду в эстафете выступали Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Антонина Кривошапка, а также Анастасия Капачинская и Наталья Назарова (в полуфинале).

По итогам перепроверки проб с Олимпиады-2012 сборная России лишилась семи наград, из них четыре медали в легкоатлетических видах. Помимо женской команды в эстафете 4×400 м, медалей лишены: Юлия Зарипова — золота в беге на 3000 м с препятствиями, толкательница ядра Евгения Колодко — серебряной награды, Татьяна Лысенко — золота в метании молота.