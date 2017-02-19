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19 февраля 2017, 14:10 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Скончалась олимпийская чемпионка 1980 года в беге на 800 метров Надежда Олизаренко

Олимпийская чемпионка 1980 года в беге на 800 метров и экс-рекордсменка мира Надежда Олизаренко скончалась в субботу на 64-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни, сообщается на официальном сайте Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Прощание со спортсменкой состоится 21 февраля в гарнизонном Доме офицеров в Одессе.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной. Земля вам пухом, Надежда Федоровна», — говорится в сообщении ФЛАУ.

На Олимпийских играх в Москве Олизаренко, кроме золота на 800-метровке, завоевала бронзу в беге на 1500 метров. Также в 1986 году она стала чемпионкой Европы на дистанции 800 метров. После окончания спортивной карьеры Олизаренко работала тренером в Одессе, открыла легкоатлетический клуб, организовывала соревнования.
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