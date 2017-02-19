Скончалась олимпийская чемпионка 1980 года в беге на 800 метров Надежда Олизаренко

Прощание со спортсменкой состоится 21 февраля в гарнизонном Доме офицеров в Одессе.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойной. Земля вам пухом, Надежда Федоровна», — говорится в сообщении ФЛАУ.

На Олимпийских играх в Москве Олизаренко, кроме золота на 800-метровке, завоевала бронзу в беге на 1500 метров. Также в 1986 году она стала чемпионкой Европы на дистанции 800 метров. После окончания спортивной карьеры Олизаренко работала тренером в Одессе, открыла легкоатлетический клуб, организовывала соревнования.