Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28826588/
19 февраля 2017, 15:32 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Казанкина: Чемпионка ОИ-1980 Олизаренко была отзывчивым и трудолюбивым человеком

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1980 года легкоатлетка Надежда Олизаренко была отзывчивым, трудолюбивым и приятным в общении человеком. Таким мнением с ТАСС поделилась ее подруга по команде и трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина.

О смерти бывшей спортсменки сообщил в социальной сети Twitter президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее о смерти бывшей спортсменки сообщил в социальной сети Twitter президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

«Хочется выразить соболезнования ее родственникам, близким и всем спортсменам, которые ее знали и выступали вместе. Жаль, что это произошло, очень тяжело осознавать, что ее больше нет. Мы с ней выступали в одно время на Олимпиаде в 1980 году, бежали на одной дистанции 1500 метров, часто бывали вместе на сборах. Хочется отметить ее трудолюбие, целеустремленность, она была очень приятна в общении, очень отзывчивый человек, у меня остались о ней самые приятные впечатления», — сказала Казанкина.

Олизаренко является обладательницей золотой медали Олимпиады 1980 года в беге на 800 метров и бронзовой в беге на 1500 метров.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Антюх вернула медаль Игр-2012 после дисквалификации команды за допинг у Кривошапки

Антюх вернула медаль Игр-2012 после дисквалификации команды за допинг у Кривошапки

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Победительница Олимпийских игр 2012 года в беге на 400 метров с барьерами Наталья Антюх вернула серебряную медаль эстафеты 4×400 м, результат которой был аннулирован Международным олимпийским комитетом после обнаружения допинга в пробе другой представительницы России, Антонины Кривошапки.
Еще 7 новостей  Все новости
19 февраля

Биатлонистка Дальмайер установила рекорд по числу золотых медалей на одном ЧМ

Немецкие бобслеисты Фридрих и Маргис стали чемпионами мира в двойках

Тренер: соперники сами должны подстраиваться под "Динамо" в плей-офф КХЛ