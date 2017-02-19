Казанкина: Чемпионка ОИ-1980 Олизаренко была отзывчивым и трудолюбивым человеком
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1980 года легкоатлетка Надежда Олизаренко была отзывчивым, трудолюбивым и приятным в общении человеком. Таким мнением с ТАСС поделилась ее подруга по команде и трехкратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина.
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Ранее о смерти бывшей спортсменки сообщил в социальной сети Twitter президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.
«Хочется выразить соболезнования ее родственникам, близким и всем спортсменам, которые ее знали и выступали вместе. Жаль, что это произошло, очень тяжело осознавать, что ее больше нет. Мы с ней выступали в одно время на Олимпиаде в 1980 году, бежали на одной дистанции 1500 метров, часто бывали вместе на сборах. Хочется отметить ее трудолюбие, целеустремленность, она была очень приятна в общении, очень отзывчивый человек, у меня остались о ней самые приятные впечатления», — сказала Казанкина.
Олизаренко является обладательницей золотой медали Олимпиады 1980 года в беге на 800 метров и бронзовой в беге на 1500 метров.
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