Обири и Маслак выиграли зимний тур ИААФ

Кроме Бирмингема, этапы тура проходили в Бостоне, Карлсруэ, Дюссельдорфе и Торуне.

Победительницей женских соревнований стала кенийская бегунья Хеллен Онсандо Обири, выигравшая дистанцию 3000 метров в Бирмингеме и Бостоне, а также занявшая второе место в Карлсруэ. Кроме того, лучшими в своих видах стали: Гайон Эванс (60 метров), Йоанна Йозвик (800 метров), Николь Бюхлер (прыжки с шестом), Патрисия Мамона (тройной прыжок) и Анита Мартон (толкание ядра).

Мужской тур выиграл поляк Павел Маслак, который выиграл дистанцию 400 метров на этапах в Дюссельдорфе и Бирмингеме, а также стал вторым в Торуне. Также победителями тура стали: Бетвелл Бирген (1500 метров), Орландо Ортега (60 метров с барьерами), Дональд Томас (прыжки в высоту), Годфри Хотсо Мокоена (прыжки в длину).