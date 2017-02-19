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19 февраля 2017, 0:31 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Россиянка Клишина победила на международном легкоатлетическом турнире в Белграде

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина стала победительницей международного легкоатлетического турнира, который прошел в субботу в Белграде. Спортсменка показала результат 6,57 метра.

Спортсменка показала результат 657 метра. Увеличить
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Второй стала сербка Милиса Гардашевич (6,23), тройку призеров замкнула хорватка Антония Радич (5,70).

Неделей ранее Клишина одержала победу на Открытом чемпионате Риги. Следующим турниром для россиянки станет зимний чемпионат Европы, который пройдет в столице Сербии с 3 по 5 марта.
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