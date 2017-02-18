Елена Лашманова выиграла чемпионат России по спортивной ходьбе на дистанции 20 км

В субботу Лашманова прошла дистанцию за 1 час 25 минут 18 секунд. Второй стала Екатерина Медведева, проигравшая Лашмановой 4 секунды, третье место заняла Софья Бродацкая (+1.09).

У мужчин победителем соревнований на дистанции 20 км стал Сергей Широбоков со временем 1 час 18 минут 26 секунд. Второе место занял Сергей Бакулин (+0.25), третьим стал Станислав Емельянов (+1.22).

На дистанции 35 км у мужчин чемпионат России выиграл Сергей Шарыпов (2:27.07). Вторым стал Дементий Чепарев (+0.53), третье место занял Денис Нижегородов (+2.12).