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18 февраля 2017, 22:16 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Елена Лашманова выиграла чемпионат России по спортивной ходьбе на дистанции 20 км

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Олимпийская чемпионка 2012 года Елена Лашманова стала победительницей чемпионата России по спортивной ходьбе, который проходит в Сочи, на дистанции 20 километров.

В субботу Лашманова прошла дистанцию за 1 час 25 минут 18 секунд. Второй стала Екатерина Медведева, проигравшая Лашмановой 4 секунды, третье место заняла Софья Бродацкая (+1.09).

У мужчин победителем соревнований на дистанции 20 км стал Сергей Широбоков со временем 1 час 18 минут 26 секунд. Второе место занял Сергей Бакулин (+0.25), третьим стал Станислав Емельянов (+1.22).

На дистанции 35 км у мужчин чемпионат России выиграл Сергей Шарыпов (2:27.07). Вторым стал Дементий Чепарев (+0.53), третье место занял Денис Нижегородов (+2.12).
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