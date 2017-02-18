Легкая атлетика. Алина Талай финишировала четвертой в финальном забеге на 60 метров с барьерами на турнире в Бирмингеме
Белорусская барьеристка Алина Талай заняла четвертое место в финальном забеге на 60 метров с барьерами на зимнем турнире
Гран-при в Бирмингеме. Победу одержала американка Кристина Мэннинг, второй стала ее соотечественница Шерика Нелвис, тройку замкнула австралийка Салли Пирсон.
1. Кристина Мэннинг (США) 7,83.
2. Шерика Нелвис (США) 7,94.
3. Салли Пирсон (Австралия) 7,96.
4. Алина ТАЛАЙ (Беларусь) 7,98.
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