Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28822168/
18 февраля 2017, 18:52 | Летние: Легкая атлетика | «Прессбол»

Легкая атлетика. Алина Талай финишировала четвертой в финальном забеге на 60 метров с барьерами на турнире в Бирмингеме

Белорусская барьеристка Алина Талай заняла четвертое место в финальном забеге на 60 метров с барьерами на зимнем турнире Гран-при в Бирмингеме. Победу одержала американка Кристина Мэннинг, второй стала ее соотечественница Шерика Нелвис, тройку замкнула австралийка Салли Пирсон.

1. Кристина Мэннинг (США) 7,83.

2. Шерика Нелвис (США) 7,94.

3. Салли Пирсон (Австралия) 7,96.

4. Алина ТАЛАЙ (Беларусь) 7,98.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

Белорусский прыгун Павел Селиверстов выиграл турнир в Праге с третьим результатом сезона в мире

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский прыгун в высоту Павел Селиверстов выиграл международный турнир в Праге с третьим результатом сезона в мире, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Еще 1 новость  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ