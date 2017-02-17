Руднев и Павлова выиграли зимний ЧР по легкоатлетическим многоборьям в Смоленске

Чемпионат России по многоборьям в помещении прошел 15—17 февраля в Смоленске.

«У мужчин чемпионом России в семиборье стал Павел Руднев, набравший 5962 очка. Вторым стал Евгений Лиханов (5875), третьим — Роман Кондратьев (5814). Стоит отметить, что ребята, занявшие второе и третье места, — молодежного возраста. К сожалению, три заступа в прыжках в длину сделал наш лидер Илья Шкуренев, получил за этот вид ноль очков и выбыл из борьбы за победу. Конечно, редко, но такое случается. Ясно, что он бы выиграл чемпионат, не напрягаясь, но с нулем очков сделать это было невозможно», — сказал Желанов по телефону.

В соревнованиях женщин первое место в пятиборье заняла Мария Павлова (4367), серебро выиграла Елена Ермолина (4178), бронзу — Елизавета Аксенова (3995). «У женщин на чемпионате хорошее выступление у резервного состава. Первое и третье места заняли спортсменки молодежного возраста. Это наш резерв, который уже заявляет о себе и завоевывает места в основном составе», — рассказал тренер.