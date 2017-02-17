Бегун Никита Высоцкий отправил индивидуальную заявку в IAAF

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IAAF в ноябре 2015 года временно отстранила ВФЛА и российских легкоатлетов от международных стартов после обвинений России в многочисленных нарушениях антидопинговых правил со стороны комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). На данный момент россияне имеют возможность подачи индивидуальных заявок в IAAF на участие в международных турнирах под нейтральным флагом.

«Индивидуальную заявку в IAAF направил Никита Высоцкий», — сказала Трущенкова по телефону.

Подобные заявки в IAAF отправили уже более 40 российских спортсменов.