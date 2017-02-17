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17 февраля 2017, 16:43 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Создан оргкомитет по подготовке и проведению в Беларуси Кубка Европы-2017 по бегу на 10 000 м

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создан организационный комитет по подготовке и проведению в Беларуси Кубка Европы 2017 года по бегу на 10 000 метров. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра Беларуси от 16 февраля 2017 года № 51р, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Возглавил комитет министр спорта и туризма Александр <span class=error>Шамко</span>. Увеличить
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Возглавил комитет министр спорта и туризма Александр Шамко.

Организационному комитету поручено разработать и утвердить план соответствующих мероприятий, при необходимости привлекать в установленном порядке к работе по подготовке и проведению Кубка Европы по бегу на 10 000 метров руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, Минского облисполкома, Минского горисполкома и других организаций.

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