Легкоатлеты из восьми стран выступят на соревнованиях в Усть-Каменогорске
18 февраля в легкоатлетическом центре пройдут III Международные соревнования по легкой атлетике на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой.
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Эти соревнования пройдут в один день, и разделятся на утреннюю и вечернюю программы.
Состав сборной Казахстана еще не известен, но общее число легкоатлетов составляет примерно 136 человек.
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