Легкоатлеты из восьми стран выступят на соревнованиях в Усть-Каменогорске

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Это мероприятие в Усть-Каменогорске проводится ежегодно, и с каждым разом становится всё масштабнее. Буквально в прошлом году приняли участие пять стран: Украина, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан, а уже в этом году к ним присоединятся представители Кыргызстана, Армении, Грузии и Малайзии.

Эти соревнования пройдут в один день, и разделятся на утреннюю и вечернюю программы.

Состав сборной Казахстана еще не известен, но общее число легкоатлетов составляет примерно 136 человек.