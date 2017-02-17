Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/athletics/28810493/
17 февраля 2017, 13:39 | Летние: Легкая атлетика | Sports.kz

Легкоатлеты из восьми стран выступят на соревнованиях в Усть-Каменогорске

18 февраля в легкоатлетическом центре пройдут III Международные соревнования по легкой атлетике на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой.

18 февраля в легкоатлетическом центре пройдут III Международные соревнования по легкой атлетике на призы Олимпийской чемпионки Ольги <span class=error>Рыпаковой</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Это мероприятие в Усть-Каменогорске проводится ежегодно, и с каждым разом становится всё масштабнее. Буквально в прошлом году приняли участие пять стран: Украина, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан и Казахстан, а уже в этом году к ним присоединятся представители Кыргызстана, Армении, Грузии и Малайзии.

Эти соревнования пройдут в один день, и разделятся на утреннюю и вечернюю программы.

Состав сборной Казахстана еще не известен, но общее число легкоатлетов составляет примерно 136 человек.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Легкой атлетики

CAS: Спринтер Неста Картер подал апелляцию на лишение золота в эстафете на ОИ-2008

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт. Ямайский спринтер Неста Картер подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить его и партнеров по сборной Ямайки, включая Усэйна Болта, золота Олимпийских игр-2008 в Пекине в эстафете 4 по 100 метров, сообщается в пресс-релизе CAS.
Еще 7 новостей  Все новости
16 февраля

«Зенит» не сможет подписать казахстанского Месси

Отец Юбэнка признал себя виновным в срыве боя с Головкиным

Хавьер Молина: «Если Головкин и Канело встретятся сейчас, я ставлю на GGG»