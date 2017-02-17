CAS: Спринтер Неста Картер подал апелляцию на лишение золота в эстафете на ОИ-2008
МОСКВА, 17 фев —
Р-Спорт. Ямайский спринтер Неста Картер подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить его и партнеров по сборной Ямайки, включая Усэйна Болта, золота Олимпийских игр-2008 в Пекине в эстафете 4 по 100 метров, сообщается в пресс-релизе CAS.
В январе МОК лишил сборную Ямайки, за которую выступал в том числе Болт, золотой медали Игр-2008 в эстафете 4 по 100 метров
В ближайшее время будет сформирована коллегия из трех арбитров, которая затем объявит о проведении слушаний.
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