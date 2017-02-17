CAS: Спринтер Неста Картер подал апелляцию на лишение золота в эстафете на ОИ-2008

В январе МОК лишил сборную Ямайки, за которую выступал в том числе Болт, золотой медали Игр-2008 в эстафете 4 по 100 метров из-за положительной допинг-пробы 31-летнего Картера, которая была выявлена после перепроверки. Позднее адвокат Картера Стюарт Симпсон заявил, спортсмен подаст апелляцию в CAS. В свою очередь Болт, у которого в активе стало 8 золотых медалей вместо 9, сообщил, что уже вернул награду.

В ближайшее время будет сформирована коллегия из трех арбитров, которая затем объявит о проведении слушаний.