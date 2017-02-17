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17 февраля 2017, 13:34 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

CAS: Спринтер Неста Картер подал апелляцию на лишение золота в эстафете на ОИ-2008

МОСКВА, 17 фев — Р-Спорт. Ямайский спринтер Неста Картер подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить его и партнеров по сборной Ямайки, включая Усэйна Болта, золота Олимпийских игр-2008 в Пекине в эстафете 4 по 100 метров, сообщается в пресс-релизе CAS.

В январе МОК лишил сборную Ямайки, за которую выступал в том числе Болт, золотой медали Игр-2008 в эстафете 4 по 100 метров из-за положительной допинг-пробы 31-летнего Картера, которая была выявлена после перепроверки. Позднее адвокат Картера Стюарт Симпсон заявил, спортсмен подаст апелляцию в CAS. В свою очередь Болт, у которого в активе стало 8 золотых медалей вместо 9, сообщил, что уже вернул награду.

В ближайшее время будет сформирована коллегия из трех арбитров, которая затем объявит о проведении слушаний.
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Болт и Байлз стали спортсменами года по версии французской газеты L’Equipe

ПАРИЖ, 28 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Девятикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт и американская гимнастка Симона Байлз признаны спортсменами года по версии французской газеты L’Equipe. Об этом сообщается на сайте издания.
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