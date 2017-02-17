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17 февраля 2017, 13:16 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Легкоатлетка Федорива вернет золото Олимпиады-2008 в эстафете

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская легкоатлетка Александра Федорива вернет золотую медаль Олимпийских игр 2008 года, завоеванную в эстафете 4×100 м. Об этом ТАСС сообщила мать спортсменки Людмила Федорива.

В августе 2016 года МОК объявил что женская сборная России лишена золота ОИ-2008 в эстафете 4×100 м <nobr>из-за </nobr>положительной <nobr>допинг-пробы</nobr> Юлии Чермошанской. Увеличить
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В августе 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что женская сборная России лишена золота Олимпады-2008 в эстафете 4×100 м из-за положительной допинг-пробы бегуньи Юлии Чермошанской. Решение было принято по итогам перепроверки проб с Игр в Пекине.

Помимо Федоривы и Чермошанской, в эстафете также участвовали Евгения Полякова и Юлия Гущина.

«Мы еще вчера связались с федерацией и сообщили о готовности вернуть медаль», — сказала Людмила Федорива.

По итогам после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов российские легкоатлеты должны вернуть 23 медали. На данный момент награду вернул только бегун Антон Кокорин.

В соответствии с правилами Международного олимпийского комитета (МОК), спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, а также все участники эстафет, в составе которых выступали уличенные в применении допинга атлеты, обязаны вернуть медали.
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