Легкоатлетка Федорива вернет золото Олимпиады-2008 в эстафете
МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российская легкоатлетка Александра Федорива вернет золотую медаль Олимпийских игр 2008 года, завоеванную в эстафете 4×100 м. Об этом ТАСС сообщила мать спортсменки Людмила Федорива.
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В августе 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что женская сборная России лишена золота Олимпады-2008 в эстафете 4×100 м
Помимо Федоривы и Чермошанской, в эстафете также участвовали Евгения Полякова и Юлия Гущина.
«Мы еще вчера связались с федерацией и сообщили о готовности вернуть медаль», — сказала Людмила Федорива.
По итогам после перепроверки
В соответствии с правилами Международного олимпийского комитета (МОК), спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, а также все участники эстафет, в составе которых выступали уличенные в применении допинга атлеты, обязаны вернуть медали.
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