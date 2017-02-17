Легкоатлетка Белобородова на данный момент не планирует возвращать золото ОИ-2012

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Ранее глава антидопингового комитета Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин сообщил ТАСС, что некоторые российские легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил, согласились вернуть олимпийские медали.

«На данный момент не собирается возвращать, потому что она еще будет судиться и не приходило никаких официальных писем», — сказал Белобородов.

По итогам перепроверки проб с Олимпиады-2012 сборная России лишилась семи наград, из них четыре медали в легкоатлетических видах.