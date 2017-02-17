Еще пять российских легкоатлетов изъявили желание получить индивидуальный допуск к стартам

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«Заявки на участие российских легкоатлетов в международных турнирах в нейтральном статусе продолжают приходить, на этой неделе поступило еще пять заявок, — сказал Паркин. — Теперь, когда спортсмен подает заявку, мы ее направляем в IAAF сразу со своим сопроводительным письмом-ходатайством. По пяти этим заявкам процесс оформления ходатайств сейчас идет, время есть, тем более, что они касаются соревнований, которые пройдут весной и летом».

Ранее сообщалось, что заявки на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе подали свыше 40 российских легкоатлетов. Легкоатлеты из России не допускаются к участию в международных турнирах с ноября 2015 года, когда было приостановлено членство ВФЛА в составе IAAF.