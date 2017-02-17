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17 февраля 2017, 12:59 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Еще пять российских легкоатлетов изъявили желание получить индивидуальный допуск к стартам

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Еще пять российских спортсменов оформили заявки для Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на получение допуска к международным стартам в нейтральном статусе. Об этом ТАСС сообщил глава антидопингового комитета Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин.

Ранее сообщалось что заявки на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе подали свыше 40 российских легкоатлетов. Увеличить
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«Заявки на участие российских легкоатлетов в международных турнирах в нейтральном статусе продолжают приходить, на этой неделе поступило еще пять заявок, — сказал Паркин. — Теперь, когда спортсмен подает заявку, мы ее направляем в IAAF сразу со своим сопроводительным письмом-ходатайством. По пяти этим заявкам процесс оформления ходатайств сейчас идет, время есть, тем более, что они касаются соревнований, которые пройдут весной и летом».

Ранее сообщалось, что заявки на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе подали свыше 40 российских легкоатлетов. Легкоатлеты из России не допускаются к участию в международных турнирах с ноября 2015 года, когда было приостановлено членство ВФЛА в составе IAAF.
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