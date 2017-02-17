Легкоатлетка Антюх вернет серебряную медаль Олимпиады-2012

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МОК лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года российскую женскую эстафетную команду в беге 4×400 метров из-за положительной допинг-пробы Антонины Кривошапки, перепроверка которой дала положительный результат на туринабол..

«Наталье пришло официальное уведомление. Мы обсудили эту ситуацию — она сдает медаль согласно процедуре — теперь для нее это просто кусок железа», — сказала она.

Помимо Антюх и Кривошапки, за российскую команду в эстафете выступали Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Антонина Кривошапка, а также Анастасия Капачинская и Наталья Назарова (бежали в полуфинале).

По итогам перепроверки проб с Олимпиады-2012 сборная России лишилась семи наград, из них четыре медали в легкоатлетических видах. Помимо женской команды в эстафете 4×400 м, медалей лишены: Юлия Зарипова — золота в беге на 3000 м с препятствиями, толкательница ядра Евгения Колодко — серебряной награды, Татьяна Лысенко — золота в метании молота.