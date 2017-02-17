Легкоатлетка Антюх вернет серебряную медаль Олимпиады-2012
МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская легкоатлетка Наталья Антюх вернет Международному олимпийскому комитету (МОК) серебро Олимпиады в Лондоне 2012 года в эстафете 4×400 м, теперь эта награда для нее не дороже куска железа. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсменки Екатерина Куликова.
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МОК лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года российскую женскую эстафетную команду в беге 4×400 метров
«Наталье пришло официальное уведомление. Мы обсудили эту ситуацию — она сдает медаль согласно процедуре — теперь для нее это просто кусок железа», — сказала она.
Помимо Антюх и Кривошапки, за российскую команду в эстафете выступали Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Антонина Кривошапка, а также Анастасия Капачинская и Наталья Назарова (бежали в полуфинале).
По итогам перепроверки проб с Олимпиады-2012 сборная России лишилась семи наград, из них четыре медали в легкоатлетических видах. Помимо женской команды в эстафете 4×400 м, медалей лишены: Юлия Зарипова — золота в беге на 3000 м с препятствиями, толкательница ядра Евгения Колодко — серебряной награды, Татьяна Лысенко — золота в метании молота.
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