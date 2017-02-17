Ряд российских легкоатлетов готов вернуть олимпийские медали

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«Сейчас проводится большая работа со спортсменами, которые должны сдать олимпийские медали, — отметил он. — В принципе, мы на сайте федерации разместили обращение к атлетам, и нам уже звонят спортсмены. Все не так плохо, как иной раз пишется в прессе и соцсетях. Уже есть несколько российских легкоатлетов, которые готовы вернуть олимпийские медали, их фамилии будут озвучены позднее».

«Очевидно, что культура (отношения к применению допинга — прим. ТАСС) в России меняется», — подчеркнул Паркин.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов обязаны вернуть 23 медали. На данный момент награду вернул только бегун Антон Кокорин.

В соответствии с правилами Международного олимпийского комитета (МОК), спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, а также все участники эстафет, в составе которых выступали уличенные в применении допинга атлеты, должны вернуть медали.