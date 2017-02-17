Ряд российских легкоатлетов готов вернуть олимпийские медали
МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Некоторые российские легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил, согласились вернуть олимпийские медали. Об этом ТАСС сообщил глава антидопингового комитета Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин.
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«Сейчас проводится большая работа со спортсменами, которые должны сдать олимпийские медали, — отметил он. — В принципе, мы на сайте федерации разместили обращение к атлетам, и нам уже звонят спортсмены. Все не так плохо, как иной раз пишется в прессе и соцсетях. Уже есть несколько российских легкоатлетов, которые готовы вернуть олимпийские медали, их фамилии будут озвучены позднее».
«Очевидно, что культура (отношения к применению допинга — прим. ТАСС) в России меняется», — подчеркнул Паркин.
Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты после перепроверки
В соответствии с правилами Международного олимпийского комитета (МОК), спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, а также все участники эстафет, в составе которых выступали уличенные в применении допинга атлеты, должны вернуть медали.
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