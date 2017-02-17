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17 февраля 2017, 12:15 | Летние: Легкая атлетика | ТАСС

Ряд российских легкоатлетов готов вернуть олимпийские медали

МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Некоторые российские легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил, согласились вернуть олимпийские медали. Об этом ТАСС сообщил глава антидопингового комитета Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин.

Как сообщил глава антидопингового комитета ВФЛА Александр Паркин их фамилии будут озвучены позднее. Увеличить
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«Сейчас проводится большая работа со спортсменами, которые должны сдать олимпийские медали, — отметил он. — В принципе, мы на сайте федерации разместили обращение к атлетам, и нам уже звонят спортсмены. Все не так плохо, как иной раз пишется в прессе и соцсетях. Уже есть несколько российских легкоатлетов, которые готовы вернуть олимпийские медали, их фамилии будут озвучены позднее».

«Очевидно, что культура (отношения к применению допинга — прим. ТАСС) в России меняется», — подчеркнул Паркин.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов обязаны вернуть 23 медали. На данный момент награду вернул только бегун Антон Кокорин.

В соответствии с правилами Международного олимпийского комитета (МОК), спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, а также все участники эстафет, в составе которых выступали уличенные в применении допинга атлеты, должны вернуть медали.
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МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила ходатайства по индивидуальным заявкам шести спортсменов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС сообщил глава антидопингового комитета ВФЛА Александр Паркин.
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