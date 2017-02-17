ВФЛА направила ходатайства по заявкам шести легкоатлетов в IAAF
МОСКВА, 17 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила ходатайства по индивидуальным заявкам шести спортсменов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС сообщил глава антидопингового комитета ВФЛА Александр Паркин.
Ранее ходатайства были направлены в IAAF по 22 заявкам россиян.
«Вчера мы отправили ходатайства в IAAF по еще шести заявкам российских легкоатлетов», — отметил Паркин.
Ранее сообщалось, что заявки в IAAF подали более 40 легкоатлетов.
В настоящее время россияне не допускаются к международным стартам
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