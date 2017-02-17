ВФЛА направила ходатайства по заявкам шести легкоатлетов в IAAF

Ранее ходатайства были направлены в IAAF по 22 заявкам россиян.

«Вчера мы отправили ходатайства в IAAF по еще шести заявкам российских легкоатлетов», — отметил Паркин.

Ранее сообщалось, что заявки в IAAF подали более 40 легкоатлетов.