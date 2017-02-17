Бутенко и Панова победили в метании диска на ЧР по длинным метаниям в Адлере
В Адлере стартовал зимний чемпионат России по длинным метаниям.
В метании диска победы одержали Виктор Бутенко и Елена Панова. Они продемонстрировали результаты 62,80 м и 62,64 м соответственно.
Вторым в мужских соревнованиях стал Алексей Худяков (60,65), третьим — Александр Кириа (60,33). В женском турнире второе место заняла Светлана Сайкина (56,37). Третий результат продемонстрировала Юлия Мальцева (56,06).
Зимний чемпионат России по длинным метаниям в Адлере завершатся 17 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter