Бутенко и Панова победили в метании диска на ЧР по длинным метаниям в Адлере

В метании диска победы одержали Виктор Бутенко и Елена Панова. Они продемонстрировали результаты 62,80 м и 62,64 м соответственно.



Вторым в мужских соревнованиях стал Алексей Худяков (60,65), третьим — Александр Кириа (60,33). В женском турнире второе место заняла Светлана Сайкина (56,37). Третий результат продемонстрировала Юлия Мальцева (56,06).



Зимний чемпионат России по длинным метаниям в Адлере завершатся 17 февраля.