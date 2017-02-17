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17 февраля 2017, 10:19 | Летние: Легкая атлетика | Чемпионат.com

Бутенко и Панова победили в метании диска на ЧР по длинным метаниям в Адлере

В Адлере стартовал зимний чемпионат России по длинным метаниям.

В метании диска победы одержали Виктор Бутенко и Елена Панова. Они продемонстрировали результаты 62,80 м и 62,64 м соответственно.

Вторым в мужских соревнованиях стал Алексей Худяков (60,65), третьим — Александр Кириа (60,33). В женском турнире второе место заняла Светлана Сайкина (56,37). Третий результат продемонстрировала Юлия Мальцева (56,06).

Зимний чемпионат России по длинным метаниям в Адлере завершатся 17 февраля.
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Панова стала чемпионкой России в метании диска, выполнив норматив на ЧМ-2017

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Елена Панова, выступающая за Москву и Владимирскую область, стала победительницей зимнего чемпионата России в метании диска. Как сообщил ТАСС старший тренер сборной России Вадим Херсонцев, спортсменке в своей лучшей попытке удалось выполнить отборочный норматив на августовский чемпионат мира в Лондоне.
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