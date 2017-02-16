Панова стала чемпионкой России в метании диска, выполнив норматив на ЧМ-2017
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Елена Панова, выступающая за Москву и Владимирскую область, стала победительницей зимнего чемпионата России в метании диска. Как сообщил ТАСС старший тренер сборной России Вадим Херсонцев, спортсменке в своей лучшей попытке удалось выполнить отборочный норматив на августовский чемпионат мира в Лондоне.
Панова метнула диск на 62 метра 63 сантиметра, второе место заняла Светлана Сайкина (56,36), третье — Юлия Мальцева (56,06).
Отборочный норматив на чемпионат мира для метательниц диска равен 61 метру 20 см. У мужчин — 65,00.
В мужском турнире победу праздновал Виктор Бутенко (62,80), вторым стал Алексей Худяков (60,52), третьим — Александр Кириа (60,33).
В пятницу в Сочи будут разыграны медали зимнего чемпионата России у мужчин и женщин в метании молота и копья.
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