Панова стала чемпионкой России в метании диска, выполнив норматив на ЧМ-2017

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Легкоатлеты, не вернувшие награды и призовые, не будут допущены к участию в спортивных мероприятиях под эгидой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и не будут включаться в пулы тестирования и списки сборных команд. Об этом сообщает пресс-служба ВФЛА.