Не вернувшие медали легкоатлеты не войдут в сборную России

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В пресс-релизе отмечается, что ряд лиц не выполняет критерии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

«Сообщаем, что спортсмены и тренеры, находящиеся в дисквалификации, временно отстраненные, не сдавшие олимпийские медали и атрибуты и не возвратившие организаторам соревнований призовые деньги, не имеют права участвовать в спортивных мероприятиях ВФЛА и не будут включаться в пулы тестирования и списки сборных команд», — говорится в релизе.

Совет ИААФ в начале февраля оставил в силе дисквалификацию ВФЛА. Членство организации было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с многочисленными случаями положительных допинг-проб у российских легкоатлетов. Российские спортсмены не допускаются к международным стартам. Отдельные спортсмены могут получить допуск к турнирам в нейтральном статусе при соответствии определенным критериям ИААФ.