Не вернувшие медали легкоатлеты не войдут в сборную России
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Легкоатлеты, не вернувшие награды и призовые, не будут допущены к участию в спортивных мероприятиях под эгидой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и не будут включаться в пулы тестирования и списки сборных команд. Об этом сообщает
пресс-служба ВФЛА.
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«Сообщаем, что спортсмены и тренеры, находящиеся в дисквалификации, временно отстраненные, не сдавшие олимпийские медали и атрибуты и не возвратившие организаторам соревнований призовые деньги, не имеют права участвовать в спортивных мероприятиях ВФЛА и не будут включаться в пулы тестирования и списки сборных команд», — говорится в релизе.
Совет ИААФ в начале февраля оставил в силе дисквалификацию ВФЛА. Членство организации было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с многочисленными случаями положительных
На данный момент известно, что бегун Антон Кокорин является единственным российским легкоатлетом, выполнившим требование Международного олимпийского комитета вернуть медаль. Кокорин вместе с Владиславом Фроловым, Денисом Алексеевым и Максимом Дылдиным завоевал бронзу Игр в Пекине в эстафете 4×400 метров, но спортсмены были лишены наград в связи с положительной
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