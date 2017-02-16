Партнер Болта подал апелляцию на решение МОК о лишении золота ОИ-2008

После перепроверки допинг-пробы Картера с Олимпиады-2008 в его организме было обнаружено запрещенное вещество туринабол. В эстафете Картер бежал первый этап. Сборная Ямайки в составе Картера, Усэйна Болта, Майкла Фрэйтера и Асафы Пауэлла дисквалифицирована и лишена золотых медалей. Второй в эстафете на ОИ-2008 финишировала сборная Тринидада и Тобаго, третьей команда Великобритании, четвертой — сборная Японии.

«Да, документы были поданы. Сегодня они были отправлены в электронном виде, а также печатный вариант мы отправили курьером, который будет получен завтра», — сообщил Стимпсон.

Адвокат также отметил, что Картер ожидает оглашения даты слушания, чтобы прибыть в CAS для личного присутствия на апелляционном процессе.

Уже на следующий день после лишения команды Ямайки золотых наград Болт вернул свою медаль Игр в Пекине. После аннулирования результатов в эстафете Болт перестал делить первое место по количеству золотых медалей среди легкоатлетов с американским спринтером Карлом Льюисом и финским бегуном Нурми Пааво, на счету которых по девять медалей.