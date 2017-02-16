Партнер Болта подал апелляцию на решение МОК о лишении золота ОИ-2008
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Спринтер Неста Картер подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить сборную Ямайки золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4×100 м. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на адвоката спортсмена Стюарта Стимпсона.
После перепроверки
«Да, документы были поданы. Сегодня они были отправлены в электронном виде, а также печатный вариант мы отправили курьером, который будет получен завтра», — сообщил Стимпсон.
Адвокат также отметил, что Картер ожидает оглашения даты слушания, чтобы прибыть в CAS для личного присутствия на апелляционном процессе.
Уже на следующий день после лишения команды Ямайки золотых наград Болт вернул свою медаль Игр в Пекине. После аннулирования результатов в эстафете Болт перестал делить первое место по количеству золотых медалей среди легкоатлетов с американским спринтером Карлом Льюисом и финским бегуном Нурми Пааво, на счету которых по девять медалей.
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