Кучина, Ухов, Школина, Адамс подали заявки на участие в ЧЕ по легкой атлетике

Чемпионат Европы в помещении пройдет в Белграде с 3 по 5 марта. IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом. Уже более 40 российских спортсменов отправили подобные заявки в IAAF. Также ВФЛА на сегодняшний день отправила в IAAF ходатайства на 22 легкоатлетов.

«Подали заявку на участие на чемпионате Европы (под нейтральным флагом) Анастасия Калина, Елена Коробкина, Анжелика Сидорова, Мария Кучина, Ольга Муллина, Кристина Сивкова, Иван Ухов, Светлана Школина, Евгения Соловьева, Максим Афонин, Анна Щагина, Анна Кукушкина, Даниил Цыплаков, Константин Толоконников, Люкман Адамс, Александра Гуляева, Илья Шкуренев, Александр Лесной, Александр Меньков, Валентин Смирнов и Алексей Федоров», — сказал Крупорушников по телефону.