Кучина победила на 9-м этапе Зимнего тура ВФЛА с рекордом турнира

Мемориал заслуженного тренера СССР В. И. Алексеева прошел в Санкт-Петербурге 14 февраля. Кучина победила с результатом 1,96 метра. Действующая чемпионка мира попыталась пойти на личный рекорд, но высота 2,02 не покорилась. Второе место у Кристины Королевой (1,90). Замкнула тройку лидеров Татьяна Ермаченкова (1,86).

«Форма отличная, чувствую себя хорошо. Не хватает соревновательного духа, а ответа на наши индивидуальные заявки все еще нет. Так что просто выхожу в сектор, выступаю и жду хоть какого-то ответа от IAAF (Международной ассоциации легкоатлетических федераций)», — цитирует Кучину официальный сайт ВФЛА.

У мужчин в прыжковом секторе серебряный призер чемпионата мира 2011 года Алексей Дмитрик по попыткам опередил Дмитрия Семенова. Оба взяли высоту 2,24.

В мужском прыжке с шестом первое место поделили Тимур Моргунов и Дмитрий Желябин. Оба взяли высоту 5,70 метра, но не смогли справиться с 5,85 даже с перепрыжкой. В итоге они отказались от дальнейшего выступления и поделили первое место. У женщин в этой дисциплине победила Ольга Муллина (4,50, рекорд турнира). Второе место у Полины Кнороз (4,40). Третье место поделили Алена Лутковская и Мария Захаруткина — 4,20.

Бронзовый призер чемпионата Европы-2014 в эстафете 4×100 м Кристина Сивкова первенствовала в беге на 60 метров, в финале повторив личный рекорд — 7,20 секунды. У мужчин в этом виде победил Дмитрий Шкуропатов (6,707). В тройном прыжке у мужчин победил чемпион мира в помещении 2014 года Люкман Адамс (16,70 метра). В толкании ядра Максим Афонин оказался единственным участником, отправившим снаряд за 21 метр — 21,04.