Болт в четвертый раз признан лучшим спортсменом года по версии Laureus
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Ямайский бегун на короткие дистанции Усэйн Болт признан лучшим спортсменом года по версии Laureus World Sports Academy (Мировая академия спорта «Лауреус»). Церемония вручения премии лауреатам спортивного года состоялась во вторник в Монако.
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Болт стал обладателем премии в четвертый раз, ранее он получал награду в 2009, 2010 и 2013 годах. На Олимпийских играх в
Спортсменкой года признана американская гимнастка Симона Байлз, на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де- Жанейро ставшая четырехкратной чемпионкой. В номинации «Возвращение года» победил американский пловец Майкл Фелпс, на Играх-2016 завоевавший пять золотых и одну серебряную медаль и побивший рекорд по количеству выигранных золотых медалей на Олимпиадах (23). Победителем номинации «Прорыв года» стал немецкий автогонщик Нико Росберг, который впервые стал чемпионом мира в классе машин «Формула-1» и объявил о завершении карьеры.
В номинации «Душа спорта» победил английский футбольный клуб «Лестер». В сезоне-2014/15 команда в чемпионате Англии боролась за выживание, а в сезоне-2015/16 впервые в своей истории выиграла чемпионский титул. Командой года признан американский бейсбольный клуб «Чикаго Кабс», который в 2016 году впервые за 108 лет стал победителем Главной лиги бейсбола (MLB).
Премия «Лауреус» была учреждена в 1999 году международными фондами при участии нескольких генеральных партнеров — известных в мире бизнеса компаний. На первом этапе кандидатов выбирает спортивная пресса, затем проходит голосование среди 50 членов академии, которыми являются знаменитые в прошлом спортсмены. Из российских спортсменов «Лауреус» в главных номинациях выигрывала лишь Елена Исинбаева — в 2007 и 2009 гг. Премию в категории «Прорыв года» получал Марат Сафин — в 2001 году.
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