Габрилян: Прыгунья в высоту Кучина борется сама с собой на российских стартах

Кучина во вторник стала победительницей этапа зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Санкт-Петербурге — мемориала Алексеева. Прыгунья преодолела высоту 1,96 м. Три попытки Кучиной преодолеть высоту 2,02 м были неудачными.

«Маша прыгнула сегодня 1,96 м. Она в форме. Конечно, ей хотелось побить свой личный рекорд, преодолеть высоту 2,02 м, но не получилось. Конечно, она расстроена. Это уже пятый старт, и она борется сама с собой на этих высотах. Человек чувствует, что в форме, а выразить это нигде нельзя на международном уровне. Все одно к одному. Поэтому и не получается пока в сезоне покорить высоты выше двух метров», — сказал Габрилян по телефону.

В воскресенье в Москве стартует зимний чемпионат России в помещении. «Есть надежда на то, что на чемпионате России будет конкуренция. Руки опускать нельзя», — подчеркнул специалист.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2015 году приостановила членство ВФЛА по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о применении допинга в российской легкой атлетике. Российские легкоатлеты могут участвовать в международных соревнованиях только в случае одобрения IAAF их индивидуальных заявок и исключительно под нейтральным флагом.