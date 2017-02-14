Габрилян: Прыгунья в высоту Кучина борется сама с собой на российских стартах
Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина вынуждена бороться сама с собой на российских соревнованиях, что мешает ей показывать более высокие результаты, заявил агентству «Р-Спорт» тренер легкоатлетки Геннадий Габрилян.
Кучина во вторник стала победительницей этапа зимнего тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в
«Маша прыгнула сегодня 1,96 м. Она в форме. Конечно, ей хотелось побить свой личный рекорд, преодолеть высоту 2,02 м, но не получилось. Конечно, она расстроена. Это уже пятый старт, и она борется сама с собой на этих высотах. Человек чувствует, что в форме, а выразить это нигде нельзя на международном уровне. Все одно к одному. Поэтому и не получается пока в сезоне покорить высоты выше двух метров», — сказал Габрилян по телефону.
В воскресенье в Москве стартует зимний чемпионат России в помещении. «Есть надежда на то, что на чемпионате России будет конкуренция. Руки опускать нельзя», — подчеркнул специалист.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2015 году приостановила членство ВФЛА по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) о применении допинга в российской легкой атлетике. Российские легкоатлеты могут участвовать в международных соревнованиях только в случае одобрения IAAF их индивидуальных заявок и исключительно под нейтральным флагом.
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