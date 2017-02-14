ВФЛА официально поддержала индивидуальные заявки Кучиной, Шубенкова и Ухова в IAAF

IAAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на международных турнирах под нейтральным флагом. Уже более 40 российских спортсменов отправили подобные заявки в IAAF.

«Из IAAF пришло письмо, в котором они просят нас отреагировать по каждому спортсмену, направившему индивидуальную заявку на участие в международных стартах, отдельным ходатайством, содержащим 4 пункта: имя спортсмена, информация о нем, согласна ли федерация, что атлет отвечает критериям допуска — в первую очередь антидопинговым, и поддерживает ли заявку данного спортсмена ВФЛА. Ходатайства мы рассматриваем партиями. В пятницу были отправлены письма на 6 человек, вчера — еще на 16. Раз в один-два дня мы заседаем, собираем все окончательные данные, потому что желательно, чтобы все атлеты были в пулах тестирования (международном либо национальном)», — сказал Крупорушников по телефону, отметив, среди тех, кого «ВФЛА поддержала ходатайством» в подаче заявок, лидеры в своих дисциплинах — Мария Кучина, Сергей Шубенков и Иван Ухов.

Также спортивный директор ВФЛА отметил, что «в национальный пул тестирования включены в общей сложности порядка 200 человек».

«Около 12 человек были довключены в международный пул после последней встречи (президента ВФЛА) Дмитрия Анатольевича Шляхтина с руководством IAAF в Москве, которая была около месяца назад. Он озвучил, что это (отсутствие российских спортсменов в пулах) — проблема, и они (IAAF) оперативно отреагировали. Более 60 российских атлетов в данный момент входят в международный пул тестирования», — рассказал Крупорушников.