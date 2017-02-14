ВФЛА направила ходатайства по заявкам 16 легкоатлетов в ИААФ
МОСКВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила ходатайства по индивидуальным заявкам 16 спортсменов на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом ТАСС сообщил глава антидопингового комитета ВФЛА Александр Паркин.
Ранее ходатайства были направлены по заявкам шести российских легкоатлетов. «Рабочая группа IAAF попросила нас отправлять ходатайства по каждому спортсмену отдельно, — сказал Паркин. — Помимо отправленных шести ходатайств, мы направили эти документы в IAAF по заявкам еще 16 спортсменов».
На данный момент 41 российский легкоатлет подал заявки в IAAF для получения допуска к международным соревнованиям в статусе нейтральных спортсменов.
Совет IAAF в начале февраля оставил в силе дисквалификацию ВФЛА. Членство организации было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с многочисленными случаями положительных
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