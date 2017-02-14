ВФЛА направила ходатайства по заявкам 16 легкоатлетов в ИААФ

Ранее ходатайства были направлены по заявкам шести российских легкоатлетов. «Рабочая группа IAAF попросила нас отправлять ходатайства по каждому спортсмену отдельно, — сказал Паркин. — Помимо отправленных шести ходатайств, мы направили эти документы в IAAF по заявкам еще 16 спортсменов».

На данный момент 41 российский легкоатлет подал заявки в IAAF для получения допуска к международным соревнованиям в статусе нейтральных спортсменов.