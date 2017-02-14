Молодечно приглашает легкоатлетов посостязаться в часовом беге
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый кубок по часовому бегу в легкоатлетическом манеже пройдет в Молодечно 26 февраля. Желающие принять участие в увлекательных соревнованиях могут подавать предварительные заявки вплоть до 24 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.
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К участию в забегах допускаются представители клубов любителей бега Беларуси, стран СНГ, дальнего и ближнего зарубежья. Соревнования состоятся в легкоатлетическом манеже Молодечно (ул. Виленская, 56) и будут проводиться в
Победители в личном зачете в каждой возрастной группе определятся по наибольшему километражу, который им удастся преодолеть строго за отведенное время. В командных состязаниях среди клубов любителей бега суммируются три лучших мужских и два женских результата. Неполные дружины в командном турнире участвовать не будут.
Победители в возрастных группах награждаются кубками и грамотами отдела образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома, призеры получат грамоты. Кубков и грамот будут удостоены и сборные клубов любителей бега, занявшие в командном зачете 1−3 места (при условии участия не менее пяти команд). Организаторы также наградят памятными медалями всех финишировавших участников.
Предстоящие соревнования будут проводиться отделом образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома и клубом любителей бега «Регион». Состязания по часовому бегу являются традиционными для Молодечненского района. В летний период они организуются на открытом воздухе. Забеги пользуются популярностью: участие в них принимают бегуны разного возраста — от детей до пенсионеров.
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