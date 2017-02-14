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14 февраля 2017, 8:36 | Летние: Легкая атлетика | БЕЛТА

Молодечно приглашает легкоатлетов посостязаться в часовом беге

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытый кубок по часовому бегу в легкоатлетическом манеже пройдет в Молодечно 26 февраля. Желающие принять участие в увлекательных соревнованиях могут подавать предварительные заявки вплоть до 24 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

К участию в забегах допускаются представители клубов любителей бега <span class=error>Беларуси</span> стран СНГ дальнего и ближнего зарубежья. Соревнования состоятся в легкоатлетическом манеже <span class=error>Молодечно</span> (ул. <span class=error>Виленская</span> 56) и будут проводиться в <nobr>лично-командном</nobr> формате. Увеличить
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К участию в забегах допускаются представители клубов любителей бега Беларуси, стран СНГ, дальнего и ближнего зарубежья. Соревнования состоятся в легкоатлетическом манеже Молодечно (ул. Виленская, 56) и будут проводиться в лично-командном формате. Сильнейшие будут определены у мужчин в возрастных группах до 18 лет, 18−29 лет, 30−39 лет, 40−49 лет, 50−59 лет, 60−69 лет, 70−79 лет, а также 80 лет и старше. У женщин первые шесть возрастных категорий будут аналогичными. В самой старшей за первенство приглашают побороться участниц от 70 лет. Подвести итоги соревнований поможет чиповая система. При регистрации каждый бегун вместе с номером получит чип, с помощью которого будет зафиксирован его результат на дистанции.

Победители в личном зачете в каждой возрастной группе определятся по наибольшему километражу, который им удастся преодолеть строго за отведенное время. В командных состязаниях среди клубов любителей бега суммируются три лучших мужских и два женских результата. Неполные дружины в командном турнире участвовать не будут.

Победители в возрастных группах награждаются кубками и грамотами отдела образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома, призеры получат грамоты. Кубков и грамот будут удостоены и сборные клубов любителей бега, занявшие в командном зачете 1−3 места (при условии участия не менее пяти команд). Организаторы также наградят памятными медалями всех финишировавших участников.

Предстоящие соревнования будут проводиться отделом образования, спорта и туризма Молодечненского райисполкома и клубом любителей бега «Регион». Состязания по часовому бегу являются традиционными для Молодечненского района. В летний период они организуются на открытом воздухе. Забеги пользуются популярностью: участие в них принимают бегуны разного возраста — от детей до пенсионеров.

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