ВТБ не будет спонсировать IAAF до прекращения её конфликта с ВФЛА
Банк ВТБ не собирается возобновлять спонсорство Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) до момента восстановления членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщил первый зампред правления банка Василий Титов.
«Я не думаю, что мы вернёмся в IAAF. По крайней мере до момента стабилизации взаимоотношений. Сейчас у них проблема не с нами, а с допингом. Мы к этой истории отношения не имеем и свою позицию высказали однозначно», — сказал Титов в интервью RNS.
Банк ВТБ спонсировал IAAF с 2007 по 2015 год.
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