ВТБ не будет спонсировать IAAF до прекращения её конфликта с ВФЛА



«Я не думаю, что мы вернёмся в IAAF. По крайней мере до момента стабилизации взаимоотношений. Сейчас у них проблема не с нами, а с допингом. Мы к этой истории отношения не имеем и свою позицию высказали однозначно», — сказал Титов в интервью RNS.



Банк ВТБ спонсировал IAAF с 2007 по 2015 год.