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13 февраля 2017, 20:00 | Летние: Легкая атлетика | Р-Спорт

Кокорин — единственный из легкоатлетов РФ, возвративший медаль ОИ после перепроверок

МОСКВА, 13 фев — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Лишь один российский бегун Антон Кокорин выполнил требование Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть медаль, которой спортсмен был официально лишен по итогам перепроверок допинг-проб легкоатлетов, взятых на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, заявила агентству «Р-Спорт» антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

МОСКВА 13 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Елена <span class=error>Дьячкова</span>. Лишь один российский бегун Антон <span class=error>Кокорин</span> выполнил требование Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть медаль которой спортсмен был официально лишен по итогам перепроверок <nobr>допинг-проб</nobr> легкоатлетов взятых на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов заявила агентству Р-Спорт антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (<span class=error>ВФЛА</span>) Елена Иконникова. Увеличить
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По итогам перепроверок допинг-проб, взятых на летних Олимпиадах 2008 и 2012 годов, наград был официально лишен 21 российский спортсмен. Кокорин вместе с Владиславом Фроловым, Денисом Алексеевым и Максимом Дылдиным выиграл бронзу на Олимпийских играх в Пекине в эстафете 4×400 м, но впоследствии все они лишились наград из-за положительной допинг-пробы Алексеева.

«Кокорин — единственный, кто вернул медаль на данный момент. Он сам ни на чем не попадался, был участником эстафеты. Приехала его жена и привезла медаль. Это произошло еще в прошлом году. Мы сделали рассылку в ноябре, и единственным, кто откликнулся, причем буквально в течение нескольких дней, был Кокорин. Больше из тех, кто был лишен наград по итогам перепроверок, медали никто не возвращал», — сказала Иконникова по телефону.

«Когда выходит решение МОК, мы всегда уведомляем спортсменов, а также регионы, за которые они выступают, о вынесенных санкциях. Также ОКР со своей стороны сообщает спортсменам о необходимости вернуть медали и призовые. Тем более, после отбытия дисквалификации условием допуска к соревнованиям является возврат призовых и медалей. Но это работает только в отношении спортсменов, которые собираются продолжать карьеру. В правилах пока процедура возврата четко не прописана, насколько мне известно», — добавила собеседница агентства.

Из-за различных нарушений антидопинговых правил, не связанных с перепроверкой проб, медалей Олимпиады в Лондоне лишились Сергей Кирдяпкин (ходьба на 50 км, золото), Дарья Пищальникова (метание диска, серебро), Ольга Каниськина (ходьба на 20 км, серебро) и Татьяна Чернова (десятиборье, бронза). Таким образом, всего сборная России лишилась 25 медалей (5 золотых, 13 серебряных, 7 бронзовых) Игр 2008 и 2012 годов.
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