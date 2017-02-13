Кокорин — единственный из легкоатлетов РФ, возвративший медаль ОИ после перепроверок
МОСКВА, 13 фев —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Лишь один российский бегун Антон Кокорин выполнил требование Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть медаль, которой спортсмен был официально лишен по итогам перепроверок допинг-проб легкоатлетов, взятых на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, заявила агентству «Р-Спорт» антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.
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По итогам перепроверок
«Кокорин — единственный, кто вернул медаль на данный момент. Он сам ни на чем не попадался, был участником эстафеты. Приехала его жена и привезла медаль. Это произошло еще в прошлом году. Мы сделали рассылку в ноябре, и единственным, кто откликнулся, причем буквально в течение нескольких дней, был Кокорин. Больше из тех, кто был лишен наград по итогам перепроверок, медали никто не возвращал», — сказала Иконникова по телефону.
«Когда выходит решение МОК, мы всегда уведомляем спортсменов, а также регионы, за которые они выступают, о вынесенных санкциях. Также ОКР со своей стороны сообщает спортсменам о необходимости вернуть медали и призовые. Тем более, после отбытия дисквалификации условием допуска к соревнованиям является возврат призовых и медалей. Но это работает только в отношении спортсменов, которые собираются продолжать карьеру. В правилах пока процедура возврата четко не прописана, насколько мне известно», — добавила собеседница агентства.
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