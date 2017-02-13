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По итогам перепроверок допинг-проб, взятых на летних Олимпиадах 2008 и 2012 годов, наград был официально лишен 21 российский спортсмен. Кокорин вместе с Владиславом Фроловым, Денисом Алексеевым и Максимом Дылдиным выиграл бронзу на Олимпийских играх в Пекине в эстафете 4×400 м, но впоследствии все они лишились наград из-за положительной допинг-пробы Алексеева.

«Кокорин — единственный, кто вернул медаль на данный момент. Он сам ни на чем не попадался, был участником эстафеты. Приехала его жена и привезла медаль. Это произошло еще в прошлом году. Мы сделали рассылку в ноябре, и единственным, кто откликнулся, причем буквально в течение нескольких дней, был Кокорин. Больше из тех, кто был лишен наград по итогам перепроверок, медали никто не возвращал», — сказала Иконникова по телефону.

«Когда выходит решение МОК, мы всегда уведомляем спортсменов, а также регионы, за которые они выступают, о вынесенных санкциях. Также ОКР со своей стороны сообщает спортсменам о необходимости вернуть медали и призовые. Тем более, после отбытия дисквалификации условием допуска к соревнованиям является возврат призовых и медалей. Но это работает только в отношении спортсменов, которые собираются продолжать карьеру. В правилах пока процедура возврата четко не прописана, насколько мне известно», — добавила собеседница агентства.